70 молодих яблуньок висадили у “Гагарін-парку”

Обміняли каву на дерева. 70 молодих яблуньок з’явилися цими вихідними у “Гагарін-парку”. У такий спосіб фінішувала акція з роздільного збору сміття. Кожен її учасник власноруч посадив дерево та повісив іменну табличку. Й опікуватиметься ним надалі. Це забезпечить яблунькам краще виживання – впевнені організатори проєкту. Олена Городецька бачила, як все відбувалося.

Ідея цієї екологічної ініціативи належить власникам однієї з кав’ярень Дніпра. 10 паперових стаканчиків кави там обмінювали на саджанець. І люди швидко відгукнулись на пропозицію. Дехто купував каву, та залишав її у кав’ярні.

Коли назбирали коштів на 70 саджанців, ініціатори акції провели перемовини з фахівцями Ботанічного саду Дніпровського Університету імені Олеся Гончара. Й за їхньою рекомендацією обрали морозостійку яблуню.

Сформувати окрему алею з нових рослин виявилось неможливим. Тому вирішили саджати декоративними групами. Фахівці з ботсаду контролювали правильність висадки дерев.

Очільник ДНУ Сергій Оковитий теж власноруч посадив деревце і дав йому ім’я “ректорська яблунька”. Дехто з учасників висадки дерев робив це вперше, вийшовши з зони комфорту та набувши нових навичок.

На кожному саджанці закріпили ім’я людини чи організації, яка буде опікуватись ним і надалі. Адже у Гагарін-парку є сумний досвід: його відреставрували, а вандали рознесли вщерть нове обладнання. Щоб запобігти новим сумним випадкам, тут встановили стовби з кнопками екстреного виклику поліції.

Також у парку є стенди, на яких відвідувачі можуть висловити свої побажання, або перерахувати кошти на розвиток цього осередку відпочинку.