Півсотні порід собак офіційно визнали небезпечними

Цей перелік нещодавно затвердив Кабінет Міністрів України. Тож власники таких псів тепер зобов’язані оформити страховку. У випадку неприємної ситуації, вона покриє шкоду, заподіяну твариною. Що про ці нововведення думають хазяї чотирилапих та кінологи – розповість Софія Куценко.

Епізод з нападом бійцівського собаки стався ще дитинстві. Але Олег й досі згадує його з острахом. Йому тоді пощастило відбутися кількома подряпинами та переляком. По-справжньому ж боятися собак чоловік почав років у двадцять, коли у промзоні на нього кинувся пітбуль. Собаку там покинули господарі й час від часу вона лякала перехожих. Зі своєю фобією, каже чоловік, боровся досить довго.

Відповідати за збитки, які завдають собаки тепер будуть власники. Нещодавно Кабмін затвердив список потенційно небезпечних порід. До переліку увійшли аж п’ятдесят видів чотирилапих. Відтак власники зобов’язані мати страховку, яка покриватиме шкоду, заподіяну улюбленцем.

Раніше відповідальність за дії тварин господарі несли не у такій мірі, кажуть юристи. Тепер же страховка стане зручним інструментом у разі нещасного випадку.

До переліку потенційно небезпечних собак увійшов і бультер’єр – бійцівська порода, яка багатьох лякає одним своїм видом. Однак, п’ятирічний Зевс доводить зворотне. Він грайливий та доброзичливий, каже власниця Ілона. Це передусім завдяки правильному вихованню.

Однак, яким би вихованим не був пес, за його дії завжди має відповідати господар, переконана пані Ілона. Вона підтримує рішення уряду щодо обов’язкової страховки. Однак каже: аби собака не заподіяла нікому шкоди, її завжди потрібно контролювати.

Виховувати собаку потрібно з чотиримісячного віку, кажуть кінологи. На вибір – кілька видів дресування. Утім до кожної тварини фахівці знаходять окремий підхід. Займатися треба близько пів року, щодня по кілька годин. Чотирилапих, перш за все, привчають до базових команд. Тренування проходять здебільшого через гру.

Під час виховання у жодному разі до тварини не можна застосовувати силу. Займатися з кінологом радять не лише бійцівським та мисливським породам. Виховувати потрібно будь-якого собаку.