На шиномонтажах Дніпра вишикувалися черги

Готуй сани влітку! Автовласники знову дочекалися перших заморозків! Шиномонтажі Дніпра переповнені. Аби перевзути свої машини на зимову гуму, водіям доводиться чекати. Що там із цінами та чи потрібно записуватися? Наш Владислав Авдієнко вирушив у рейд. Подробиці – далі!

Ранок, перетин вулиці Титова та проспекту Богдана Хмельницького. До тутешнього СТО шикується черга з двох десятків автівок. Усі – на шиномонтаж. Сергій чекає вже майже годину.

На шиномонтажі через ажіотаж приймають за живою чергою. В наявності 5 підйомників та ще й домкрати. Одночасно в роботі сім автівок. Запевняють: роблять усе максимально оперативно.

Порядок цін залежить від радіуса колеса.

Клієнтів вистачає й на менших СТО. Приміром, на вулиці Панікахи на в’їзді зібралося до десяти машин. Автовласники терпляче чекають. Андрій розповідає: завітав на СТО тільки-но видалася вільна хвилинка.

На цьому шиномонтажі для підйому машин використовують пневмоподушки та домкрати їх достатньо для одночасної роботи з двома автомобілями – по тридцять хвилин на кожен.Ціни – дещо вищі за попереднє СТО.

Тренер з контраварійного водіння пояснює: зимова гума відрізняється від літньої не тільки тим, що не дубіє на морозі. Вона має особливий малюнок протектора, який впливає на керованість та гальмівний шлях автівки.

Як тільки градусник показує плюс 5 – час міняти гуму, радить експерт. Особливо якщо плануєте довготривалу поїздку. Якщо використовуєте один й той самий комплект понад три роки, обов’язково стежте за глибиною протектора. У ПДР мінімальна дозволена – 1.6 міліметри. Проте цього замало, певен інструктор.

Інколи, аби “наздогнати” авто яке їде попереду, вистачить й пари метрів – ось лише декілька відео аварій, що сталися у листопаді. Отож автоексперти радять поставитися до питання перевзування залізних коней максимально відповідально. Та, за можливості, не використовувати всесезонну гуму.

Тим часом на СТО готуються до ще більшого напливу відвідувачів. Адже є категорія водіїв, які перевзуваються лише з першим снігом.