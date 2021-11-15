Обласний Банк крові потребує донорів

Вона нині на вагу золота. На Дніпропетровщині, як і в цілому по Україні, дефіцит донорської крові. Охочих зробити добру справу та врятувати чиєсь життя за останній місяць значно поменшало. І хоча ситуація у Банку крові поки не критична, вона може такою стати. На скільки вистачить запасів – розповість Юлія Кочет.

6-річна донька Олени – пацієнтка гематологічного відділення обласної дитячої лікарні. У дівчинки – онкозахворювання. Вона вже пройшла 8 блоків хімії. А під час променевої терапії їй стало зле. Тож тепер щодня малечі потрібно переливання. Інакше наслідки можуть бути катастрофічними.

Тож кожен день Олени починається з турботи про те, де знайти донорів, які так необхідні доньці.

В онкогематологічному відділенні кажуть, ситуація із донорами нині напружена. Кожен – на вагу золота. Рак та інші хвороби не пішли на карантин. Зараз тут щоденного переливання потребує десяток маленьких пацієнтів. А це близько 2 літрів крові на день.

В обласній станції переливання крові підтверджують – ситуація з донорами, дійсно, складна та напружена. За останній місяць охочих здати кров поменшало на 30%. По деяких групах крові потреба особливо гостра.

Кількість охочих здати кров зменшується із кожною новою хвилею епідемії. І ця – не стала виключенням. Нині усі підрозділи станції переливання на день приймають максимум сто донорів. Тоді як раніше їх було удвічі більше. Обмеження червоної зони, інфікування ковідом та щеплення – причини у всіх різні. Втім фахівці наголошують – ані вакцинація, ані перенесена хвороба – не є протипоказаннями до донорства.

Серед тих, хто перейнявся складною ситуацією у банку крові – пан Андрій. Чоловік регулярно стає донором. Тож коли зі станції переливання зателефонували та попросили прийти – навіть не вагався. Сьогоднішня його кров піде на потреби онкогематологічного відділення обласної дитячої лікарні.

Тож не зволікайте з допомогою, нині кожен донор – надзвичайно важливий.