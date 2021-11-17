Майже місяць мешканці 9-поверхівки на лівобережжі були без ліфтів

17.11.2021 18:52

Без електрики у під’їздах. Так чотири тижні провели мешканці будинку на лівобережжі. Якби йшлося лише про відсутність освітлення між поверхами – то було б лише пів біди. Але у багатоповерхівці не працюють також домофони, а головне – ліфти. А це означає, що хворі пенсіонери щодня долають відстань у дев’ять поверхів. Чому люди вимушені так жити — дивіться.

Електроенергії немає на сходових майданчиках в багатоквартирному будинку по провулку Крушельницької, 20.

Люди вимушені роздивлятись сходи в темряві та ходити пішки на 9-й поверх. Бо логічно, що без світла не працюють ліфти. У пані Валентини проблеми із суглобами, тож долати сходи вона вже просто не в змозі.

Непросто дається спуск на вулицю з дев’ятого поверху і Ганні Семенівні, втім в неї відповідальна місія. Переживають люди й за відкриті до під’їзду двері. Домофон не працює, тож зайти в середину може будь-хто.

Люди намагалися виправити ситуацію, аби їм відновили електропостачання під’їздів, але марно.

Та все виявилось набагато простіше. В ДТЕК нам повідомили, що світла по цьому будинку не було через плутанину в документах. Будинок передали до іншого балансоутримувача. Й чомусь забули вписати саме ці чотири під’їзди.

З документами розібрались та виправили ситуацію. В під’їздах світло відновили, ліфти та домофони запрацювали. Чому для цього знадобилося чотири тижні та втручання телебачення – питання відкрите.

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