28 листопада стартує фестиваль ляльок DNIPROPUPPET

До Дніпра з’їдуться ляльки! А з ними й люди, які виводитимуть своїх героїв на сцену. Традиційний фестиваль театрів ляльок відбудеться у Дніпрі вже вп’яте. Але все буде не так, як на попередніх форумах. Бо подія навіть змінила назву. Тепер це Арт резиденція DNIPROPUPPET. Що це означає, й на що чекати глядачам – дізнавалася наша Ірина Каблоцька.

Дійсно, “Кіт у чоботях” – вистава Дніпровського театру ляльок визнана глядачами й журі багатьох конкурсів. Та артрезиденцію DNIPROPUPPET відкриє інший оригінальний, прем’єрний твір театру “Віслючок, який мріяв стати зіркою”.

Граюча лялька залишається витвором мистецтва, об’єктом натхнення художників, акторів і режисерів. Вже 5 років, завдяки підтримці програми “Культурна столиця”, у Дніпрі відбуваються фестивалі, присвячені театрам ляльок.

Саме лабораторія, ось що стане головною відзнакою артрезиденції DNIPROPUPPET від попередніх форумів лялькарів.

Статус міжнародного фестивалю цього року підкріплює театр з міста Гданськ. Лялькар Марцін Мажец та його вистава “Лицар без коня” це безумовний хедлайнер програми.

Нові цікаві твори привезуть й театри ляльок Києва, Полтави, Черкас, Закарпаття, Львову.

Хто з глядачів не потрапить на живі вистави, зможуть подивитися їх онлайн. Цим також відрізняється нинішня перша артрезиденція DNIPROPUPPET.

Тож і ви встигайте бачити нове у світі мистецтва театрів ляльок. Артрезиденція DNIPROPUPPET розпочнеться 28 листопада й продовжиться по 30 включно.