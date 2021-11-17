Сьогодні Всесвітній день передчасно народженої дитини

Поспішайки, ранні пташки, білі пелюстки. Як їх тільки лагідно не називають. Сьогодні всесвітній день передчасно народжених малюків. В Україні їх щороку близько 20 тисяч. Тобто це кожна 15-та дитина. З них 20% – з екстремально малою вагою. Але лікарі-неонатологи роблять справжнє диво – рятують їхнє життя та здоров’я. Наша Юлія Кочет побувала у перинатальному центрі й поспілкувалася з медиками та батьками поспішайок.

Макарчик – нетерплячий малюк. Його чекали у лютому наступного року. Втім він дуже поспішав прийти у цей світ. Хлопчик народився у жовтні на 26 тижні вагітності із вагою 900 грамів.

Макарчику нині 23 дні. Нині він у відділенні інтенсивної терапії. Хлопчик вже трохи підріс та поступово набирає вагу. Мама біля сина кожну вільну хвилину – годує, розмовляє з ним та дарує свою любов.

Причинами передчасних пологів, кажуть лікарі, можуть бути стреси або вірусні захворювання матері. А ще – багатоплідна вагітність. Так, сталося у Яни. Трійко її дітей – два хлопчики і дівчинка з’явилися на світ на 36 тижні вагітності. Усе найскладніше – позаду. Діти потроху підростають та набирають вагу.

До 10% усіх новонароджених в обласному перинатальному центрі – поспішайки. За життя та здоров’я кожного малюка тут бореться ціла команда фахівців. Тож надсучасне обладнання та професіоналізм лікарів роблять свою справу. І медикам успішно вдається виходжувати навіть малюків з дуже малою масою тіла.

Виходжування і реабілітація передчасно народжених діток – складний процес, який може тривати місяцями. Він потребує колосальних зусиль. Втім, кажуть медики – усе винагороджується щасливими посмішками батьків

Щороку 15 мільйонів дітей у світі народжуються передчасно, а це кожна десята дитина. В Україні ж раніше терміну поспішають з’явитися на світ до 20 малюків.