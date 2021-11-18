У Чаплях за вивезення сміття платять майже 70% мешканців

У Дніпрі визначили мікрорайон-рекордсмен за кількістю підписаних договорів на вивезення сміття! Мова про Чаплі – окраїну Самарського району. Там за збір відходів платять майже 70% населення. В середньому по місту цифра значно менша – близько п’ятдесяти процентів. Чи допомогла така дисциплінованість місцевих побороти проблему стихійних сміттєзвалищ – дізнавалися наші кореспонденти.

Чаплі – віддалений район Дніпра, що оточений великою кількістю балок та лісосмуг. Місцина роками потерпала від стихійних сміттєзвалищ. Але завдяки масштабному підписанню договорів на вивіз відходів та оплаті по них, проблему вдалося перемогти – звітують чиновники.

Мікрорайон обслуговують один навантажувач та 2 самоскиди. Заїжджають щотижня. Проте, якщо смітники заповнюються раніше – реагують, твердять представники сміттєперевізника. Восени головний виклик – вивезти тони обрізаних гілок. Кажуть, справлялися б легше, якби не так звані “чорні перевізники”.

Місцеві якістю послуг в цілому задоволені. Втім зазначають: кількість контейнерів для негабаритного сміття – замала.

Наразі в Чаплях 36 точок вивозу сміття. Й усього один контейнер для негабаритних відходів. Чиновники пропонують людям складати сміття поряд.

Наразі в місті є усього один офіційний перевізник сміття – ТОВ “Екологія-Д”. Тариф також єдиний – 34 гривні для приватного сектора та 28 – для багатоповерхівок. Комунальники нагадують: за відсутність договору на вивезення відходів передбачено штраф – від 350 до 1700 гривень.