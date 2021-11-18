У Дніпрі розпочався міжнародний форум DEF-2021

Найбільша економічна подія регіону стартувала у Дніпрі. Міжнародний форум DEF-2021. Серед учасників успішні бізнесмени, підприємці, інвестори, аналітики. Мета форуму – побудувати ефективний діалог між бізнесом, державою та міжнародними партнерами. А ще – познайомити українських підприємців з кращими бізнес-практиками у сфері управління та маркетингу. Як проходив перший день міжнародного економічного форуму – дивіться далі.

Рецепти успіху від керівників величезних корпорацій, компаній та холдингів. Цінні поради від експертів. Спікери з України, ЄС, США, Канади, Туреччини.

У Дніпрі стартував наймасштабніший економічний форум. На ньому шукатимуть рецепт успіху для української економіки, залучатимуть інвесторів, обговорюватимуть проблеми постковідного світу. А також питання відродження бізнесу, інновацій та екології. Головна мета форуму – побудова діалогу між підприємцями, державою, експертами та міжнародними партнерами.

І це дуже важливо, кажуть підприємці. Для них такий форум – це можливість донести свою позицію, думки та ідеї щодо розбудови економіки регіону. Та отримати зворотний зв’язок від влади.

Поділитися досвідом, презентувати себе чи знайти нові ділові контакти на форумі у перший день зібралося близько півтисячі учасників. Наприклад, один зі спікерів – голова державної регуляторної служби. Він хоче аби про них дізналося якомога більше підприємців. Адже їхня служба створена саме як майданчик для комунікації між владою та бізнесом

Передбачено чотири дискусійні панелі. Ключова тема першого дня форуму – українська та світова економіка: стимули зростання після пандемії. А ще говоритимуть про ефективне урядування, бізнес-стратегії, інновації. Дискутуватимуть й про те, як реалізувати потенціал України.

Форум триватиме два дні. За цей час пройдуть десятки семінарів, лекцій та конференцій від більш ніж 100 спікерів. Серед них – і промислова компанія Інтерпайп. Також серед дискусійних тем – світові торгові тренди, роль жінок у бізнесі, трансформація індустріальних міст, розвиток туризму.