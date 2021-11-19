Замість старого шинного заводу побудують поштовий сортувальний комплекс

Пошта уклала угоду про будівництво у Дніпрі центру обробки посилок для всієї центральної частини України. Його зведуть на вулиці Кротова, неподалік аеропорту.

Через комплекс проходитимуть більш як півтора мільярда відправлень на рік. Автоматизована система оброблятиме їх у десятки разів швидше, ніж зараз. Відтак строки доставки Укрпоштою значно зменшаться.

Зведуть сортувальний хаб коштом ЄБРР. Будівництво обійдеться у 46 мільйонів доларів, завершити роботи обіцяють на початку 2023-го.