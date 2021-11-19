Замість старого шинного заводу побудують поштовий сортувальний комплекс

19.11.2021 18:16

Пошта уклала угоду про будівництво у Дніпрі центру обробки посилок для всієї центральної частини України. Його зведуть на вулиці Кротова, неподалік аеропорту.
Через комплекс проходитимуть більш як півтора мільярда відправлень на рік. Автоматизована система оброблятиме їх у десятки разів швидше, ніж зараз. Відтак строки доставки Укрпоштою значно зменшаться.

Зведуть сортувальний хаб коштом ЄБРР. Будівництво обійдеться у 46 мільйонів доларів, завершити роботи обіцяють на початку 2023-го.

Теги: , , ,

Знайдіть нас в Instagram

@11channel_dnipro

11channel_dnipro

11 телеканал, Дніпро

Інші новини

Поліція викрила банду, що тероризувала бізнесменів

19.11.2021 18:38

Неправильне використання обігрівачів – основна причина пожеж

19.11.2021 18:34

У вишах активно заохочують робити щеплення студентів

19.11.2021 18:30
У Дніпрі розпочався міжнародний форум DEF-2021

У Дніпрі розпочався міжнародний форум DEF-2021

18.11.2021 18:20
Як зимуватиме кам'яний кромлех, який відкопали біля Новоолександрівки?

Як зимуватиме кам’яний кромлех, який відкопали біля Новоолександрівки?

18.11.2021 18:15
У Чаплях за вивезення сміття платять майже 70% мешканців

У Чаплях за вивезення сміття платять майже 70% мешканців

18.11.2021 18:11
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com