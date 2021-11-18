Як зимуватиме кам’яний кромлех, який відкопали біля Новоолександрівки?

Головна археологічна знахідка України цього року – якою буде її доля? Нагадаємо, влітку, неподалік Дніпра археологи розкопали давній курган. Знайшли кілька поховань й величезне кам’яне коло. Його вік – понад п’ять тисяч років. Й нещодавно стало відомо, що план створити навколо Новоолександрівського крОмлеху музей – зрушив з місця! Ініціативна група домоглася консервації об’єкту. Як він зараз виглядає та що планують зробити надалі – розповість Софія Куценко.

Поки що без табличок та розпізнавальних знаків, що це пам’ятка археології. Сурський кромлех, який дослідили ще навесні і досі не музеєфікували. Долею історичного об’єкта опікуються археологи та ініціативна група. В їхніх планах створити тут справжній туристичний комплекс.

Минулого тижня тут провели перші заходи з консервації – кромлех ззовні та зсередини засипали грунтом. Це убезпечить від випадіння каміння. Й дозволить об’єкту перезимувати. А вже навесні територію почнуть впорядковувати. Зберегти все у первозданному вигляді – головна мета, адже кромлех у Новоалександрівці – унікальний.

Фахівці мають кілька теорій походження кромлеху. Перша – інженерна. Камені тут поставили для укріплення кургану. Згідно з другою, у такий спосіб хотіли відокремити живий світ від мертвого. А третє припущення – що це культова споруда, де здійснювали обряди.

Сам кромлех знайшли всередині семиметрового кургану. Він складається з понад шістдесяти гранітних брил, загальною вагою близько сімдесяти тонн. Усе це сюди доправляли з річок.

Дослідження тривали близько трьох місяців. Археологічною експедицією керував Дмитро Тесленко. Всередині кам’яного кола науковці відкопали аж двадцять сім поховань різних століть. Однак вони впевнені: кромлех звели для однієї дуже поважної людини.

Загалом на Дніпропетровщині до наших днів збереглося п’ять кромлехів. Археологи кажуть: всі вони надважливі для історії регіону. Однак, більшістю із них майже не опікуються. Через це кам’яні кола руйнуються. Для того, аби зберегти археологічні пам’ятки у первозданному вигляді, необхідно за ними доглядати.

Єдиний кромлех, який має необхідний догляд та навіть цілодобове відеоспостереження, знаходиться на території Дніпропетровського Історичного музею.