У вишах активно заохочують робити щеплення студентів

19.11.2021 18:30

Дніпропетровщина – лідер за темпами щоденної вакцинації. А також входить до п’ятірки областей з найбільшою кількістю щеплених від коронавірусу. Головний виклик напередодні новорічних свят – імунізувати найактивнішу частину населення – студентів. Як заохочують своїх учнів в Українському державному університеті науки й технологій – дивіться далі в сюжеті.

В колишній Металургійній академії, а нині – частині Українського державного університету науки й технологій – 650 викладачів. З них вакциновані вже 92%. Тепер головне завдання – імунізувати студентів. Особливо тих, хто мешкає в гуртожитках. Керівництво закладу каже, заохочує учнів як тільки може: через викладачів, соцмережі та месенджери.

Пункт вакцинації організували просто в навчальному закладі. Дехто зі студентів радіє можливості щепитися без черг.

Сьогодні тут колють Pfizer. Медики ретельно оглядають кожного студента, та консультують.

Медики зазначають: саме в молоді – найменший шанс отримати побічні ефекти від вакцини. Отож радять долучитися до імунізації усім, аби уникнути ковідних обмежень на свята. Мета – вакцинувати до кінця року 75% населення області.

Загалом в області вже щеплені 44% мешканців. До слова, в середньому по Україні – менше – 39%. Також активно імунізують підлітків від 12 років. Так на Дніпропетровщині вакциновані вже понад 6000 дітей.

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