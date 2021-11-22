Будинок по вулиці Святослава Хороброго розвалюється на очах

На межі руйнації! В центрі Дніпра житловий будинок по вулиці Святослава Хороброго, 4 розвалюється на очах. В буквальному сенсі, сходи відпадають від стін, цегла відвалюється цілими шматками, а на стелю страшно дивитись. Найжахливіше, що в аварійному будинку й досі живуть люди. І вони залишаються там на свій страх та ризик. Коли та чому цей будинок почав обвалюватись, і чи роблять щось аби запобігти трагедії — Марко Ручка з’ясовував.

Уже по фасаду цього будинку видно, наскільки він аварійний. Останнім часом ця чотириповерхівка у центральній частині міста почала просідати та обвалюватись. Якщо ззовні ще не так помітний увесь жах, то, потрапивши всередину, ми взялися за голову. Від стін будинку відходять сходи, шматки цегли розкидані під’їздом, а самих перегородок краще не торкатись.

Квартири виглядають не краще за під’їзд. Двері до більшості вже відішли та наче от-от відваляться. Наприклад, в цій оселі мешкає літня жінка. За словами місцевих, вона прикута до ліжка. Тож достукатись до неї ми так і не змогли. Втім навіть через дверний отвір видно, як цегла осипається прямо у кімнатах. До інших сусідів також потрапити не вдалося, бо більшість змушені були переїхати з аварійних квартир.

І не дивно, що звідси намагаються якомога швидше з’їхати, бо опинитись під завалами власної ж квартири — не хоче ніхто. За спостереженнями місцевих, чотириповерхівка почала провалюватись і сипатися наприкінці серпня. Тоді під будинок текла вода через прорив каналізаційної труби. І таке тут було не раз.

А поки в будинку тривають експертизи – швидкість руху трамваїв по вулиці Святослава Хороброго трошки зменшили, аби через вібрації від електротранспорту будинок не завалився.