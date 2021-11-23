Школу №122 ремонтують за програмою “Велике будівництво”

Застарілу школу, яка вже давно потребувала ремонту, нарешті взялися реконструювати! Мова про навчальний заклад №122, що знаходиться на житломасиві Ігрень. Власне там збираються замінити буквально усе, від підлоги до стелі. А на додачу ще і побудувати новий стадіон. Взялися за оновлення школи завдяки ініціативі народних депутатів, а втілюють за допомогою державної програми. Як все триває, якого результату чекати та коли — дивіться далі!

Не покладаючи рук працюють будівельники над реконструкцією школи №122, що на житломасиві Ігрень. Цей навчальний заклад капітально не ремонтувався вже багато років. І проблеми самої будівлі були, як то кажуть ну дуже наявні.

Та вже цьогоріч за ініціативою народних обранців Дмитра Припутня та Дмитра Кисилевського ситуація з капремонтом школи зрушила з місця. Зараз тут відбувається масштабна реконструкція.

Нині роботи ідуть як всередині, так і ззовні. Зокрема, триває демонтаж всього старого й невдовзі розпочнуть замінювати комунікації.

Саме ж будівництво втілили за допомогою державної програми “Велике будівництво”. Вартість цього проєкту близько 64 мільйонів гривень.