Дніпро повністю готовий до зими, твердять у мерії

Спецмашини, снігоприбиральні трамваї та протиожеледні суміші. Дніпро повністю готовий до зимового періоду, звітують чиновники. Кажуть, комунальні служби мають усе необхідне обладнання та матеріали для якісної й своєчасної боротьби зі снігопадами. А доки цього не сталося на інспекцію вирушили наші журналісти. Що там побачили, Софія Куценко розкаже.

Очищуватимуть колії та контактні мережі. 60 одиниць спецтехніки підготували до зими у підприємстві “Дніпровський електротранспорт”. Снігоприбиральні машини та вагони перевірили ще влітку. Вони пройшли поточний або капітальні ремонти.

Автомобільні дороги у місті очищуватимуть та посипатимуть 160 одиниць спецтехніки. Крім того, вже заготовили майже 30 тисяч тонн протиожеледної суміші. У разі необхідності, її закуплять ще. Традиційно в першу чергу прибиратимуть головні магістралі, якими курсує громадський транспорт. А також мости, шляхопроводи, спуски та підйоми.

До роботи взимку готові й служби, які чиститимуть прибудинкові території. Вони забезпечені технікою та робочими руками.