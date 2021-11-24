Дніпропетровщина приєднається до створення національного туристичного клубу

У Дніпрі пройшла регіональна конференція. До неї долучилися представники влади, бізнесу, громадськості із нашої, Харківської та Запорізької областей. Говорили про формування маршруту подорожей Україною.

На конференції йшлося про створення національної туристичної організації, до якої готується увійти й Дніпро.

Подібні структури працюють у Німеччині, Азербайджані, Туреччині і є прикладом успішного державно-приватного партнерства. Вони допомагають залучати в туристичні проєкти бюджетні кошти та бізнес-інвестиції. На початку створення туристичної організації в Україні треба скласти рейтинг регіонів та міст. У тому числі Дніпра.

Під час зустрічі презентували віртуальну мандрівку Україною. До діджитал проєкту вже долучилися 15 областей.

Дніпропетровщина відцифрувалася першою. У віртуальній мандрівці представлені храми, кар єри, музеї. Один з осередків туризму – Миколаївська громада Синельниківського району. Там створений незвичайний солар-парк із «сонячними деревами», діє майстерня старовинного українського одягу. Прижилися також вело та гастро туризм.

Регіональну конференцію організували Державне агентство розвитку туризму України та Дніпропетровська облдержадміністрація. Незабаром матеріали зустрічі стануть доступними для усіх охочих.