На бібліотеки Дніпра чекає реорганізація

Уся система трансформується згідно з законодавством України. Як виглядатимуть сучасні заклади та чим, окрім книг, будуть наповнені вже у найближчому майбутньому. Усе представили у новому проєкті. Детальніше про нього у наступному сюжеті.

Бібліотека, до якої захочуть приходити люди. Якою вона може бути? Про це йшлося під час пресконференції, присвяченій реорганізації бібліотечної системи міста.

Проєкт трансформації дніпровської бібліотечної системи розробляли разом з фахівцями цієї сфери, читачами, депутатами міськради, експертами. Він передбачає створення цікавих та сучасних просторів для дорослих та дітей.

Дніпро надихався не лише прикладом Польщі, Норвегії, Фінляндії. А й сусіднього Запоріжжя – міста, яке поки що єдине в Україні провело велику бібліотечну трансформацію.

Крафтові музеї, зони відпочинку, невеличкі кафе зроблять бібліотеки центрами культури. Самі ж співробітники бібліотек зазначають, що прийшов час трансформувати не лише умови, а й змінюватися самим. Замало буде нових приміщень, або книг. Для зацікавлення читачів треба винаходити й нові методи праці.

Місто фінансово заохочує спеціалістів бібліотечної справи. Минулого року депутати Дніпровської міської ради ухвалили програму підтримки молодих бібліотекарів.

Вже з січня 2022-го спеціалісти, що працюють в бібліотеках, віком до 35 років отримують муніципальну доплату в розмірі 2 тис. грн.