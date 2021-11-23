Дніпропетровщина має шанс вийти з червоної зони

Маємо шанс вийти з червоної зони вже наступного тижня. На Дніпропетровщині, як і в усій країні, спостерігають спад захворюваності на коронавірус. За добу маємо трохи більш як 1300 інфікованих, одужалих – майже в півтора раза більше. Водночас рівень летальності залишається досить високим. Остання інформація про епідемію – у COVID-огляді наших кореспондентів.

За останню добу на Дніпропетровщині +1310 нових випадків коронавірусу, натомість 1823 жителі регіону подолали хворобу. Нині маємо 37 тисяч активних хворих, понад 3,5 тисячі потребують стаціонарного лікування. Водночас ліжка у ковідних відділеннях завантажені вже менше як наполовину, що говорить про суттєве покращення ситуації. Втім, є окремі райони, де все ще стрімко зростає кількість захворілих.

Тож згортати госпітальні бази найближчим часом не планують. Після покращення ситуації, їх переоблаштують під постковідні відділення, але говорити про це зарано. Щодня найбільше випадків COVID реєструють у Дніпрі. На засіданні міської комісії з питань охорони здоров’я, головним питанням було стримання поширення епідемії та збільшення кількості ліжок з киснем у ковідних відділеннях.

Наразі у медзакладах Дніпра лікуються майже тисяча людей з коронавірусом. Абсолютна більшість не має щеплень проти COVID. Вакцинація залишається єдиним способом вберегтися від тяжкого перебігу хвороби.

958 тисяч жителів Дніпропетровської області вже завершили вакцинацію, понад мільйон людей отримали першу дозу. В цілому Україна наближається до виконання задачі, що поставлена Всесвітньою організацією охорони здоров’я. Йдеться про імунізацію 40% дорослого населення до кінця 2021 року.

Міністерство охорони здоров’я підписало подовження контракту із компанією Pfizer на постачання вакцини від COVID на 2022-2023 роки – Україна отримуватиме по 25 мільйонів доз щорічно. Препарат будуть використовувати для проведення додаткових щеплень у разі відповідних рекомендацій.