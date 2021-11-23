Найбільший у Дніпрі цар-балкон виявився законним

Чи не найбільший в Дніпрі! В районі проспекту Івана Мазепи перехожі помітили царський балкон, площею з малосімейку! Чи законна прибудова? Наші кореспонденти звернулися до інспекції з благоустрою та зібрали думки перехожих. Про це, а також темпи боротьби із незаконними спорудами у Дніпрі – вже за мить розкаже Владислав Авдієнко.

Перетин вулиць Авіаційної та Караваєва. Тут просто з фасаду будинку виступає величезний, по суті – царський балкон довжиною в понад 7 метрів висотою у два. Він – рекордсмен, один з найбільших в місті.

Прибудова – капітальна: залізні балки, бетонна основа, пластикові вікна та грати. Є навіть вихід на вулицю, прикритий ролетами. Щоправда, без сходів. Чи є у власників помешкання документи на усе це? Достукатися до них в нас не вийшло та й сусіди не надто говіркі.

Масивна конструкція щонайменше на півтора метра виходить за межі фасаду. Перехожих це не надто тішить.

Після звернення кореспондентів 11 каналу, фахівці інспекції з благоустрою підняли архіви й з’ясували: цар-балкон красується на цьому будинку вже 18 років. Дозвіл на його встановлення видала ще Ленінська райрада.

У документах вказано: площа царської прибудови – близько 24-х квадратів. План-креслення споруди збігається із фактичними розмірами. Отож в інспекції підсумовують: вона законна.

Цей випадок скоріше виняток, кажуть в мерії. Переважна більшість прибудов в Дніпрі – не узаконені. Таких, підрахували, не одна тисяча. Ось всього декілька найбільш кричущих фото з мережі. Чиновники запевняють: боротьба з “царськими балконами” триває: цьогоріч кілька десятків їх знесли. Але на заваді справедливості – бюрократія. Приміром про цю “верандочку”, що зайняла пів тротуару ми розповідали влітку. Тоді в мерії пообіцяли судитися із власником. Та віз й нині там.

В інспекції з благоустрою попереджають: відповідно до дизайн-коду міста, прибудова балконів, не передбачених проєктом будинку, заборонена. Повідомляти про порушення радять на гарячу лінію міськради.