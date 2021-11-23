Українці мають подати декларації та сплатити податки з доходів

Українці у 2022-у мають подати декларації та сплатити податки з доходів. І не лише з зарплати. Якщо маєте додатковий заробіток, то повинні самостійно віддати до бюджету гроші. Про це йдеться у 162-й статті Податкового кодексу.

Наступного року витрати громадян уважно контролюватимуть. Стягнення можуть нарахувати, якщо людина не пояснить – звідки кошти. Також до вересня 2022 року можна буде заповнити нульову декларацію на нерухомість, заощадження та купівлю авто.

Так, приміром, українець який здає свою квартиру за 10 тисяч гривень, за рік має віддати до держбюджету понад 21-у тисячу податку.