Комунальники Кам’янського готові до настання холодів

24.11.2021 17:25

До заморозків, ожеледиці та мокрого снігу – готові. Погіршення погодних умов, яке прогнозують найближчим часом, не стало несподіванкою для комунальників Кам’янського. Там до негоди почали готуватися ще влітку. Контрольну перевірку спецтехніки та запасів піщано-соляної суміші провів міський голова Андрій Білоусов.

Боротися з ожеледицею та снігопадами на автошляхах, тротуарах та у дворах Кам’янського буде сучасна спецтехніка. За останні роки в розпорядженні комунальників її стало вдвічі більше – грейдери, навантажувачі, бобкати, трактори та бульдозери. Цьогоріч комунальний автопарк поповнився ще двома одиницями великогабаритних комбінованих дорожніх машин.

До нового сезону комунальники Кам’янського готувалися заздалегідь. Компоненти суміші придбали задовго до настання холодів.

Зазвичай таких запасів вистачає на весь осінньо-зимовий період. Втім, за потреби, піщано-сольова суміш буде докуплена, обіцяють очільники Кам’янського.

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