Задля учнів трьох навколишніх шкіл! У Дніпрі на житломасиві Перемога зводять сучасний стадіон! Вже наступного року там з’являться велике футбольне поле з професійним покриттям, вуличні тренажери, зона воркауту, баскетбольно-волейбольний майданчик та бігові доріжки. Займатися на них зможуть понад 2 тисячі дітей. Докладніше – далі в сюжеті.

Звістка про те, що поряд з двома школами Дніпра збудують сучасну спортивну арену приємно здивувала містян. Біля 35-ї та 111-ї з’являться велике футбольне поле з професійним штучним покриттям, вуличні тренажери, зона воркауту. А ще баскетбольно-волейбольний майданчик та легкоатлетичний трек.

Старий спортмайданчик біля 35-ї школи не реконструювали ніколи. Аби хоч якось його вирівняти, завозили тонни відсіву, кажуть в керівництві закладу. Втім грати все одно було травмонебезпечно.

Нині підрядники проводять демонтаж та займаються огородженням території. На стадіоні будуть криті трибуни на 60 місць. А ще три модульні роздягальні з душовими та санвузлами. Територію озеленять, облаштують потужне освітлення. Пішохідні зони викладуть тротуарною плиткою.

На реконструкцію стадіону виділено майже 50 мільйонів гривень. Завершити роботи планують до початку наступного навчального року. Займатися на спортмайданчиках зможуть понад 2 тисячі учнів з трьох шкіл.