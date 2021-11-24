Триває зведення нової траси Н-31 Дніпро-Решетилівка

У рамках програми Президента України “Велике будівництво” на Дніпропетровщині – триває зведення нової траси Н-31 Дніпро-Царичанка-Кобеляки-Решетилівка. Вона має з’єднати наше місто зі столицею дорожнім покриттям європейського рівня. Будмайданчик відвідали народний депутат Дмитро Кисилевський та начальник служби автомобільних доріг в області. Про хід робіт – далі в сюжеті.

Магістраль Н-31 стане першим українським хайвеєм, збудованим за часів Незалежності. Дорогу прокладають фактично посеред поля, насипаючи основу з піску. В районі Царичанки шлях перетинатиме річку Оріль одразу в трьох місцях. Над нею зводять естакаду довжиною понад пів кілометра. Вже встановлені 9 проміжних опор. Бетонне покриття на них заливатимуть за сучасними технологіями.

На дорозі будуть по 2 смуги якісного покриття в кожен бік. Фахівці прогнозують: нею можна буде дістатися Києва усього за 5 годин, не перевищуючи швидкісний режим. Це розв’язання наболілої проблеми, на яке Дніпро чекало багато років – зазначив народний депутат від Індустріального і Самарського районів Дмитро Кисилевський.

Протяжність траси 138 кілометрів, на території нашої області – 58. З них вже завершені майже 30. Там є освітлення, дорожня розмітка, знаки, огорожі та тротуари. Наразі готується до введення в експлуатацію ділянка в районі каналу Дніпро-Донбас.

Це один із найскладніших дорожніх об’єктів, до якого входять понад 50 штучних споруд – це різного виду шляхопроводи та проходи для тварин. В планах завершити будівництво до кінця 2022-го року. На це в рамках програми президента України “Велике будівництво” виділено понад 10 мільярдів гривень.