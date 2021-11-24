У середмісті Дніпра утворилось справжнє сміттєзвалище

Майже сміттєвий полігон у житловому секторі! З таким зіткнулися мешканці по вулиці Свічових стрільців, 40, що в Центральному районі Дніпра. Відходи там заполонили чималу ділянку на якій одразу оселились безхатченки та навіть звели там свої халабуди! Які варіанти існують для того, щоб очистити територію, та хто має цим зайнятися — дивіться у наступному сюжеті. А також дізнайтеся про здорожчання тарифів на вивезення сміття у Дніпрі.

Ось тут, в житловому секторі центрального району міста, утворилось справжнє сміттєзвалище, яке швиденько приватизували безхатченки.

На ці гори відходів щодня змушені дивитись зі своїх вікон десятки жителів по вулиці Святослава Хороброго,40. За словами людей такий безлад тут вже багато років.

На цій ділянці, яка вже тривалий час закидана відходами, утворився притон для безхатченків. За словами мешканців, люди без даху над головою тут і багаття розводять, і сміття зносять.

На вулиці Святослава Хороброго це не єдина проблемна локація. Буквально по сусідству тут інші руїни. Розкидані залишки від згорілої двоповерхівки, які чомусь ніхто й досі не прибрав.

Люди самотужки не в змозі все це утилізувати, тож розраховують на комунальників.

У міськраді нам повідомили, щодо сміттєзвалища профільний департамент в курсі, питання стоїть у черзі. Стосовно покинутої будівлі, на якій утворились гори відходів, вона на балансі “Житлосервісу-5”. Мерія зобов’язала компанію його ліквідувати. Якщо виникла подібна ситуація, в департаменті екології радять одразу звертатись на гарячу лінію міськради. Кажуть, таких звернень немало і їх намагаються обробляти вчасно.

Тим часом представники міськради оголосили про здорожчання тарифів на вивезення сміття. Нові цифри люди побачать в платіжках вже у грудні.