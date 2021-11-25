Горіла багатоповерхівка на Слобожанському проспекті

25.11.2021 18:03

Виття сирен та клуби чорного диму – масштабна пожежа на Слобожанському проспекті. Сьогодні близько 14:00 там загорілася 9-поверхівка. Займання було видно навіть з правого берега. Рятувальникам довелося евакуювати людей, яких вогонь та їдкий дим заблокували у власних квартирах. Чи є потерпілі – усі подробиці просто з міста подій розкажуть наші кореспонденти.

Клуби чорного диму заполонили Слобожанський проспект. Попередньо – горить руберойд. Займання на даху 9-поверхівки, де тривають роботи з утеплення будівлі.

Вогонь швидко розповсюдився на верхні поверхи. За словами рятувальників, площа займання 100 квадратних метрів.

З квартир на верхніх поверхах евакуюють людей, які були заблоковані через їдкий дим. Серед них – троє дітей, їм надають допомогу у каретах швидкої.

На щастя, обійшлося без жертв, завдяки оперативним діям рятувальників вдалося евакуювати 11 людей. Трьох дітей та одну жінку похилого віку, яка не могла самостійно вибратись, шпиталізували.

Попередньо, життю потерпілих нічого не загрожує, поліція з’ясовуватиме причини загорання. Усі деталі розкажемо в наступних випусках.

Теги: , , , , ,

Знайдіть нас в Instagram

@11channel_dnipro

11channel_dnipro

11 телеканал, Дніпро

Інші новини

На ринках Дніпра сало подорожчало до 150-200 гривень за кіло

25.11.2021 17:55

Щеплення двома дозами отримали 70% співробітників ІНТЕРПАЙП

25.11.2021 17:46

Найближчим часом очікується кілька хвиль магнітних бур 

25.11.2021 17:37

Україною шириться нова телефонна афера

25.11.2021 17:27

У Кам’янському відновлять дренажний канал

25.11.2021 17:20

Один з найбільших муралів закрили плитами утеплювача

24.11.2021 17:58
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com