Горіла багатоповерхівка на Слобожанському проспекті

Виття сирен та клуби чорного диму – масштабна пожежа на Слобожанському проспекті. Сьогодні близько 14:00 там загорілася 9-поверхівка. Займання було видно навіть з правого берега. Рятувальникам довелося евакуювати людей, яких вогонь та їдкий дим заблокували у власних квартирах. Чи є потерпілі – усі подробиці просто з міста подій розкажуть наші кореспонденти.

Клуби чорного диму заполонили Слобожанський проспект. Попередньо – горить руберойд. Займання на даху 9-поверхівки, де тривають роботи з утеплення будівлі.

Вогонь швидко розповсюдився на верхні поверхи. За словами рятувальників, площа займання 100 квадратних метрів.

З квартир на верхніх поверхах евакуюють людей, які були заблоковані через їдкий дим. Серед них – троє дітей, їм надають допомогу у каретах швидкої.

На щастя, обійшлося без жертв, завдяки оперативним діям рятувальників вдалося евакуювати 11 людей. Трьох дітей та одну жінку похилого віку, яка не могла самостійно вибратись, шпиталізували.

Попередньо, життю потерпілих нічого не загрожує, поліція з’ясовуватиме причини загорання. Усі деталі розкажемо в наступних випусках.