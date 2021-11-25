На ринках Дніпра сало подорожчало до 150-200 гривень за кіло

Національний український продукт – за ціною заморського делікатесу. На ринках Дніпра вартість сала підскочила до захмарних 150-200 гривень за кілограм. Стільки ж коштує м’ясо кроля, а індичка обійдеться навіть дешевше! Звідки такі суми – розбиралася наша Валерія Бовша.

Якщо хочеш купити сало, шукати його треба на Центральному ринку, переконана пані Еліна. Вона цей продукт просто обожнює – в її холодильнику завжди можна знайти шматок, а то й не один. Тож і обирати його вміє, як ніхто інший.

Шукати, каже наша експертка, треба приватників, а не перекупників. Бо тих, хто сам тримає свинку, сало завжди найвищої якості. Таких помітно здалеку.

Під час вибору, розповідає Еліна, соромитись не потрібно – нюхати та куштувати сало – обов’язково! А ще – із собою мають бути сірники чи запальничка, аби підпалити шматок. Запах одразу ж вкаже, чиє це сало – кнура, або все ж свині.

З-поміж всього різноманіття, треба обирати гарні, рівні та цільні шматки, ділиться господиня.

Таке розкішне сало обійдеться аж 200 гривень за кілограм. Є й дешевші варіанти, але, звісно ж, вони й не такі привабливі: сало тонке та без м’ясних прошарків.

Попри високу вартість продукту, покупців біля прилавка – вистачає. Люди кажуть: хоч ціни кусаються, відмовлятися від сала не поспішають. У нього висока поживність і калорійність – саме те, що потрібно великій родині.

При цьому м’ясо на ринку коштує дешевше за сало – до 160 за кіло. Але цьому є логічне пояснення.

Вирощують свиней і в промислових умовах. Зараз ми на одному з таких підприємств. Тут чимале поголів’я і продають їх живою вагою.

Це підприємство – один з найпотужніших виробників свинини в Україні. Тут вирощують близько 75-и тисяч голів на рік, тобто виробляють майже 8 мільйонів кілограмів м’яса.

Керівники компанії кажуть: зараз ця галузь тваринництва переживає не найкращі часи. Останніми роками значно збільшилась конкуренція на світовому ринку – активно розвивається європейське та китайське свинарство.

Відтак, кажуть експерти, нині виробники роблять ставку саме на м’ясні породи свиней, адже їхнє вирощування обходиться значно дешевше.

Наразі в Україні свинини виробляють менше, ніж споживають. Близько 100 тисяч тонн на м’ясокомбінати везуть з-за кордону – і половина – це сало. Там це швидше побічний продукт, відтак і вартість значно нижча. В Європі ж в цілому м’ясо коштує менше – через значну підтримку галузі сільского господарства державою: дотації та звільнення від окремих видів податків.