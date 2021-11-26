У Кам’янському школярі ініціювали створення зони відпочинку

Ініціювали зведення власної зони відпочинку! Школярам Кам’янського дали владу в руки. Учні формували свої команди, створювали проєкти, яких, на їхню думку, не вистачає навчальному закладу — та висували їх на голосування. Тепер, завдяки цьому, на подвір’ї 37-ї школи з’являться м’які дивани та пуфи, на яких учні зможуть відпочивати на перервах. Про програму та її реалізацію — дивіться далі!

Із захопленістю Юлія розповідає про проєкт, який незабаром буде втілений у її навчальному закладі. Завдяки ініціативі “Бюджет участі. Діти”, який запустили в Кам’янському, ідея стала реальністю. Автором проєкту зі встановлення зони відпочинку на подвір’ї 37-ї школи став десятикласник Микита.

Саме про такий благоустрій на території навчального закладу мріяло багато учнів. Школярі вважають, що це місце буде виглядати сучасно, молодіжно та ще й атмосферно. На голосування готували декілька проєктів. Та перемогли лише два. Один – зона відпочинку, другий — шкільне радіо.

Втілити проєкти в життя дозволила програма “Бюджет участі. Діти”, яку ініціювала міськрада Кам’янського. Вона пілотна, тож в ній брали участь лише три школи у трьох районах. Діти висували свої ідеї, потім голосували. Самостійно проводили усі процеси з документообігом та проєктуванням. Однак без допомоги не обійшлось, консультували підлітків фахівці з Ради Європи.

Такий процес дає змогу дітям відчути себе дорослими та важливими у суспільстві. Своїми діями вони доводять, що можуть нести корисні зміни. Це дуже цінна складова цієї програми, підкреслюють у міському департаменті. Щодо кошторису проєктів переможців, то на кожен виділили по 30 тисяч гривень. Втілити все задумане планують до кінця року.