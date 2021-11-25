Щеплення двома дозами отримали 70% співробітників ІНТЕРПАЙП

Співробітники промислової компанії ІНТЕРПАЙП наближаються до колективного імунітету з коронавірусу. Щеплення двома дозами отримали 70% працівників. Це результат системної роботи, яку проводять в організації. Зокрема налагодили зручний процес вакцинування в поліклініці Інтерпайп. У цьому переконалась знімальна група новин.

За 5 місяців від початку імунізації повний курс пройшли майже 6 954 людей, ще 283 отримали першу дозу та готуються до ревакцинації. За думкою головної лікарки поліклініки Інтерпайп, вже можна казати про створення колективного імунітету.

У цей день вакцинуються ще 250 співробітників. Аби приймати людей, у поліклініці Інтерпайп створено декілька зон підготовки, щеплення роблять мобільні бригади, списки бажаючих сформовані заздалегідь. Всі спокійно чекають.

Медики враховують особливості здоров’я кожної людини. Тому влаштовують консультації, пропонують профілактичне обстеження. У випадках хронічних захворювань, ставлять людину на облік. Стежать за станом після щеплення.

Віктор Сичук має серйозні аргументи на користь щеплення від коронавірусу.

Та організація процесу вакцинування – не єдине, що робить ІНТЕРПАЙП. В компанії проводять системну роз’яснювальну роботу та ввели додаткову мотивацію. Всім, хто зробив два щеплення, надають продуктові сертифікати, а також влаштовують розіграші смартфонів та телевізорів.

Тож серед співробітників Інтерпайпу міцнішає не лише колективний імунітет до інфекції коронавірусу, а й здорове розуміння нинішніх обставин.

Наступну вакцинацію у поліклініці Інтерпайп вже планують.