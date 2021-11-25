Найближчим часом очікується кілька хвиль магнітних бур 

Магнітні бурі різної сили накриють Землю вже з першого грудня. Їх буде декілька протягом місяця. Про це попереджають фахівці. Та чи правдиві такі прогнози? І до чого, зрештою, готуватися метеозалежним людям? Про геомагнітні явища більш детально розкаже Софія Куценко.

Кілька хвиль магнітних бур очікується протягом грудня. Така інформація останнім часом шириться в Інтернеті. Мовляв, астрономи склали графік геомагнітних коливань з чітко визначеними датами. Тож до чого готуватися людям? Дізнаймось.

Зміни у погоді й тиску на собі завжди відчуває пан Анатолій. Від метеозалежності чоловік страждає близько 5 років, відтоді, як йому виповнилось 60. Каже: раніше такого не було, переміни у самопочутті жартома пов’язує із віком. Та найгірше він переносить магнітні бурі.

Бореться із симптомами Анатолій завжди самотужки. Коли зовсім важко, що буває нечасто, – приймає ліки. Зазвичай допомагають традиційні методи.

Від магнітних бур та змін у погоді переважно страждають люди похилого віку та підлітки, кажуть лікарі. Метеозалежними бувають і ті, хто має хронічні захворювання. Явища особливо небезпечні для гіпертоніків, гіпотоніків. Приблизно 70% інфарктів, гіпертонічних кризів та інсультів відбуваються саме у такі дні.

Пік магнітних бур зазвичай припадає на осінь та весну. У цей час збільшується кількість звернень по медичну допомогу. Лікарі, у першу чергу, радять корегувати режим дня та детально слідкувати за самопочуттям. Полегшити стан допоможуть прості рекомендації.

Геомагнітні коливання впливають не лише на людину, кажуть астрономи. Зокрема, фіксують порушення зв’язку, систем навігації, виникнення поверхневих зарядів на трансформаторах і трубопроводах та навіть руйнування енергетичних систем. Виникають магнітні бурі внаслідок сонячних спалахів.

Однак, передбачити магнітні бурі неможливо, переконують фахівці. Вони завжди з’являються неочікувано. Тому прогнози й графіки таких днів – не більше, ніж припущення. Побачити сонячні спалахи можна лише за допомогою обладнання космічних лабораторій. Тож спрогнозувати їх можна максимум за 5 годин до початку.

Найбільша геомагнітна буря в історії спостережень була зафіксована у 1859 році. Вона призвела до серйозних збоїв у роботі телеграфу в Європі та Америці. За експертними оцінками, якби явище такої ж сили сталося б сьогодні – це б спричинило справжню катастрофу і завдало багатомільярдних збитків.