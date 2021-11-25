Україною шириться нова телефонна афера

7000 гривень за вакцинацію! Люди масово отримують SMS із посиланням, за яким начебто можна отримати винагороду за щеплення. До слова, у сім разів більшу, за анонсовану президентом. Наші кореспонденти перевірили, чи ще працює шахрайська схема та зібрали думки експертів. Як убезпечити свої гроші – дивіться просто зараз в сюжеті Владислава Авдієнка.

Усього за декілька днів після такого звернення президента шахраї активізуватися й почали бомбити телефони українців фейковими повідомленнями. Серед тих хто отримав “лист щастя” і Леонід.

Хлопець згадує: спершу зрадів, адже саме нещодавно вакцинувався й чув про ініціативу влади. Але розчарування прийшло вже за декілька секунд – тільки-но він побачив посилання, за яким пропонували перейти. Хлопець одразу ж вирішив попередити рідних про нову аферу.

Афера насправді не нова. Людина відкриває посилання з SMS та потрапляє на сайт-одноденку, стилізований під офіційний банківський ресурс. Звісно ж, щоб отримати гроші, їй пропонують увійти до онлайн-кабінету. Вводячи дані, жертва афери сама передає доступ до коштів шахраям.

Порада експертів максимально проста: не відкривайте посилання, які надійшли вам з незнайомих джерел. Пам’ятайте: офіційні ресурси завжди мають логічно зв’язану адресу й сертифікат безпеки. І ще одне – сайт-фальшивка малофункціональний.

На щастя, шахрайський сайт, який розтиражували в SMS, вже заблокований. Проте експерти припускають: просто зараз в мережі можуть залишатися активними десятки його копій, отож варто не втрачати пильність.

В одному з найбільших банків України застерігають: виманювати дані можуть й іншими способами. В секреті варто тримати усе, окрім номера картки.

Щодо обіцяної тисячі від президента, в Облдержадміністрації наголошують: її не можна буде отримати через SMS-розсилки. Скоріше за все – використають державний сервіс “ДІЯ”.

Програма виплат стартує 19-го грудня. Витратити ковідну тисячу можна буде на абонемент у спортзал, кінотеатр, театр, музей, похід на концерт, мандрівку Україною. До кінця року на це виділять 3 мільярди гривень.