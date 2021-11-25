У Кам’янському відновлять дренажний канал

25.11.2021 17:20

У Кам’янському розпочинають масштабний проєкт з відновлення лівобережного дренажного каналу. Розчистять, поглиблять та облаштують природні зони відпочинку біля води. Разом з екологами та підрядниками робочу нараду на об’єкті провів міський голова Андрій Білоусов.

Водойма, що розділяє лівобережжя на дві частини, окрім суто естетичної привабливості та рекреаційної функції, є надважливим елементом екосистеми.

На важливості такого проєкту наголошують і екологи. Адже, в умовах зміни клімату, значення дренажного каналу для лівобережжя значно зросло.

Наразі проєкт з відновлення каналу повністю підготовлений. 1-й етап робіт розпочнуть вже у квітні наступного року.

До першої черги робіт також входить зміцнення стінок та встановлення водопропускної споруди для зв’язку штучних водоймищ. Після закінчення цього етапу розпочнуть намивання берегової лінії та поліпшення загального санітарного стану водоймища.

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