На житломасиві Північний в школі № 39 відкрили сучасний кабінет праці

Клас оновили з ініціативи народного депутата Дмитра Кисилевського та за участі промислової компанії Інтерпайп. Тепер діти зможуть набути навичок роботи з інструментом, а також отримати ази робітничих професій. Чи сподобався учням перший урок – дивіться далі в сюжеті.

У школі №39 в оновленому кабінеті праці кипить робота. Завдання: виготовити зменшену копію сокири зі справжніх матеріалів – металу та деревини. Заготовки діти вирізають самотужки – новими інструментами.

Ось так кабінет праці виглядав до реконструкції. Радянські меблі, морально застаріле устаткування, яке відмовлялося працювати. Після капітального ремонту тут нові підлога, стіни та стеля. Якісні парти й стелажі. Та головне – з’явилося сучасне обладнання: 7 верстатів: 2 свердлильних, 2 токарних, 2 заточувальні та один фрезерувальний. На них учні зможуть змайструвати найрізноманітніші вироби. Вчитель не стримує радості.

Оновлений кабінет праці відкрили за ініціативи народного депутата Дмитра Кисилевського. Модернізація технічної освіти на лівому березі – частина його виборчої програми. Допомогла реалізувати проєкт промислова компанія ІНТЕРПАЙП.

Компанія ІНТЕРПАЙП підтримала проєкт, адже гарна освіта дасть змогу дітям свідомо обрати та отримати потрібну професію і добре оплачувану роботу. Зокрема й на їхньому підприємстві, де завжди чекають на кваліфіковані кадри.

Раніше такий само кабінет праці ІНТЕРПАЙП відкрили у 69-й школі, на вулиці Софії Ковалевської. А ще – у співпраці з міською владою дві лабораторії мехатроніки.

В 39-й школі підрахували: щодня кабінет праці відвідуватимуть понад півтори сотні учнів.