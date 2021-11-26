Традиційна “чорна п’ятниця” цьогоріч розтягнулася на тиждень

Усе через карантинні обмеження. Аби покупці гуртом не штурмували крамниці. Продавці протягом семи днів пропонували придбати товари зі знижкою як в онлайні, так і в умовах звичного шопінгу. Чи дійсно вигідно відправлятись на закупи в чорні дні? Катерина Смесова перевірила, як пройшла ця славнозвісна п’ятниця у Дніпрі.

Перша година дня. Відвідувачів у одному з найкрупніших торгових центрів не більше, як зазвичай. Втім значна частина з них вже з покупками у руках. Серед них Дар’я та Вікторія. Дівчата сьогодні штурмують магазини одягу.

Інші покупці також хизуються обновками. Сьогодні купили бажане на чверть дешевше. Продавці очікують на вечірній ажіотаж. Кажуть, час-пік традиційно після обіду.

Цьогоріч “чорна п’ятниця” проходить в карантинних умовах. Вхід у магазини лише за наявності повної вакцинації, негативного ПЦР чи експрес тесту. До того ж ходити торговельним центром можна лише у масках. Втім у карантинних обмежень є й приємна сторона. Цьогоріч магазини надають знижки не лише в традиційну п’ятницю.

А от за словами економічного експерта, українським покупцям справжня “чорна п’ятниця” не світить. Пан Володимир впевнений, гарні знижки роблять здебільшого на західному ринку.

Однак, золоте правило будь-якого шопінгу – планування. Аби втриматися від імпульсивних покупок, стилісти радять запастися аркушем та ручкою. І скласти список бажаного перед візитом у магазин.

Отож “чорна п’ятниця” з року в рік – це стимул придбати омріяний товар. Та не завжди варто вірити у чесність божевільних знижок та спустошувати полиці усіх магазинів.