В області знизився рівень захворюваності на коронавірус

Показник захворюваності на ковід-19 в області знизився на 15% за останні два тижні. Також покращують медичне оснащення коронавірусних відділень у всіх лікарнях регіону. Проте інші індекси розповсюдження пандемії не дають можливості Дніпропетровщині вийти з “червоної зони”. Детальніше – далі у нашому матеріалі.

За останню добу у Дніпропетровській області підтвердили 1022 нові випадки коронавірусу. Ще 2729 людей одужали. У обласному центрі у стаціонарах восьми міських лікарень зараз 852 пацієнти.

Загалом по області зробили майже 2 млн 200 тисяч щеплень. Двома дозами вакцинувалися понад 989 тисяч людей.

Збільшується кількість дітей, що захворіли на ковід-19. З початку нинішнього року їх вже 679. У дитячій лікарні № 6 наразі лікування проходить 21 пацієнт.

Медики невтомно нагадують, що вакцинація – єдиний спосіб максимально захистити себе від коронавірусної інфекції. По місту є 46 пунктів щеплень. Вони працюють щодня. У 63 ЦНАПах Дніпропетровщини надають допомогу з отримання СOVID-сертифікатів.