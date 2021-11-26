У 80-річній пенсіонерці постійно затоплює квартиру

Потерпає від невідомої проблеми. 80-річна жителька Дніпра мешкає у страшній вологості, походження якої не можуть встановити вже 4 роки. Вода то прибуває, то трішки сходить. Але повністю сухою підлога не буває ніколи. Через це жінка, що вже має інвалідність, нажила купу проблем зі здоров’ям. Про ситуацію, з якої поки немає виходу – дивіться далі.

І з того часу у Зої Федорівни почалось нестерпне життя із вологістю на підлозі й по всій квартирі. Іноді вода піднімається на декілька сантиметрів.

Буває, з незрозумілих причин, вода відступає. Як зараз. Але сухою підлога не буває ніколи. Не рятують навіть декілька обігрівачів, якими жінка намагається сушити килими та помешкання.

Зої Федорівні 80 років, вона має інвалідність. Стояти на ногах може буквально декілька хвилин, в основному пересувається на візку. До того ж у неї цукровий діабет. У таких умовах бідує, але не здається. Шукає слюсарів, а їх приходило вже декілька. Ті сказали, що в опалювальній мережі та дощоприймачах проблеми немає. Допомоги попросила і у голови свого ОСББ.

Але проблема у квартирі пенсіонерки й після цього не зникла. В ОСББ пообіцяли, що її не кинуть напризволяще, та будуть і надалі з’ясовувати причину. Бо незрозуміла волога є лише в одній квартирі та в коридорі біля неї.

Від постійної підвищеної вологості пішла тріщинами стеля. А сама пенсіонерка до купи проблем зі здоров’ям придбала ще одну – нестерпні приступи кашлю.