На житловому масиві Тополя розстріляли безхатнього собаку

Розстріляли впритул з дробовика! На житловому масиві Тополя, під вікнами багатоповерхівки жорстоко розправилися із безхатньою собакою! Люди припускають: це зробив хтось із мешканців. Наразі справою займаються правоохоронці. Чим завадила невинна тварина – розкаже Софія Куценко.

Ледь стримуючи сльози, пані Неля згадує, у яких страшних муках помирала собака, яку вона щодня підгодовувала. Жінка каже: Мілку любили майже усім двором. Те, що тварину розстріляли з дробовика, і досі не вкладається в її голові.

Перший постріл, кажуть люди, зробили саме тут – на місці ночівлі собак. В чотирилапу поцілили впритул. Далі поранена тварина намагалася втекти від вбивці, залишаючи сліди крові на асфальті.

Кілька років у дворі на Тополиній, 7 проживали дві пухнасті. Місцеві облаштували для них зону відпочинку та щодня годували. Однак турботу про собак підтримували не всі. Неодноразово в чаті будинку сусіди пропонували розправитися з тваринами, мовляв, вони небезпечні.

Але в те, що сусіди перейдуть від слів до діла, ніхто не вірив. Смерть собаки та ще й у такий жорстокий спосіб, стала для всіх справжнім шоком. Заяву про вбивство подали до поліції. Однак справа і досі не зрушила з місця, кажуть люди. Водночас нею займається вже третій слідчий. Місцеві такою бездіяльністю обурені. Кажуть: їм страшно жити поруч з озброєним вбивцею.

Крім того, люди бояться за життя іншої собаки – Чарочки. Тому активно шукають для неї новий дім. Прилаштуванням пухнастої займаються зоозахисники.

У поліції кажуть: за даним фактом відкрито кримінальне провадження.

Загалом протягом року до правоохоронців Дніпра надійшло чотири заяви щодо жорстокого поводження з тваринами. Це майже в чотири рази менше, ніж у 2020. Усі справи наразі розслідують. Винуватцям загрожує покарання від 5 до 8 років позбавлення волі.