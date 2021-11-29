Мюзикл “Красуня та чудовисько” готуються представити в Дніпропетровському оперному театрі

Шістдесят костюмів за оригінальними ескізами, майже кілометр мальованих декорацій і висококласний вокал! Майже все готово для першого в історії Дніпропетровського оперного театру мюзиклу. Це буде “Красуня та чудовисько”. Музика й постановка здивують своєю свіжістю – впевнені митці.

Костюм чудовиська майстриня Євгенія Івченко шиє місяць. Робота дуже захоплива. Понад двісті дрібних елементів, аплікацій й чудернацьких деталей. Вбрання чудовиська вимагає казкових зусиль декількох цехів.

Всього для мюзиклу “Красуня й чудовисько” виготовляють шістдесят костюмів. Всі – згідно з ескізами Світлани Югової.

В декораційному цеху також робота кипить. Але ж ми просимо розповісти про головну ідею оформлення сцени. Чи будуть там казкові малюнки та милі дрібнички?

Тобто спочатку налякати, щоб потім історія любові затьмарила всі жахи.

Зовсім скоро величезні полотна декорацій закріплять на штанкеті й перевтілять сірий сценічний простір на чарівний.

Вони поки що у звичайному одязі й навіть не на сцені, а в фойє. Репетиції тривають годинами.

Це для Катерини Миколайко готують костюм Феї.

А Для Володимира Гудзя того шикарного героя – Чудовиська.

Мюзикл для оперних співаків матеріал незвичний, але дуже цікавий.

Музику для експериментальної вистави написала Ганна Сегал. Виконавці кажуть, те що треба.

Буде що співати молодим виконавицям, ще не солісткам, але вже красуням.

З першого грудня мюзикл “Красуня та чудовисько”, за губернаторською програмою, проїде містами області. Його побачать спочатку там. А вже 30 грудня відбудеться прем’єра у Дніпрі.