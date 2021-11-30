У Старих Кодаках сміттєві баки розмістили поруч з фруктовим садом

Смітник поряд із фруктовим садом! У Старих Кодаках мешканці однієї з вулиць протестують проти того, у який спосіб там встановлюють сміттєві баки. Мовляв, вони розміщені надто близько до будинків. Тож порушуються санітарні норми. Що на це кажуть в ОТГ, яке замовило роботи?

Старі Кайдаки, провулок Молодіжний. Проїжджа частина тут, м’яко кажучи, не надто широка. Тротуарів немає. Натомість замість них на узбіччі вирішили встановити сміттєві баки – усього в парі метрів від фруктових садів місцевих.

Валентина Федорівна показує: роками наводила лад навпроти свого подвір’я, доглядала рослини. Й от вже зовсім скоро поряд з плодовими деревами красуватимуться… баки для відходів. Їх мають встановити ось на цьому майданчику – його забетонували пару тижнів тому. Жінка уявляє, що відбуватиметься у неї під вікнами.

Пенсіонерка впевнена: таке розташування баків – незаконне. Вичитала в інтернеті: за нормами, від будинку до контейнеру з відходами має бути щонайменше 20 метрів. А тут.. Бере в руки рулетку:

У провулку Молодіжному планують розмістити баки ще в декількох місцях. Мешканці – проти цього. Твердять: він занадто вузький. Навіть не розуміють, як тут проходитиме сміттєвоз.

У Новоолександрівській ОТГ, куди входять Старі Кодаки, пояснюють: баки встановлюють у відповідності до санітарного плану громади, розробленого експертами.

Отож, впевнений керівник ОТГ, санітарні норми – не порушуються.

У Держпродспоживслужбі ставлять всі крапки над “і”. Норма у 20 метрів запроваджена лише для міської забудови. В приватному ж секторі діють інші правила.

Фахівчиня додає: у випадку конфліктних ситуацій, збирають комісію, яка може переглянути місце встановлення смітника.

Комісію збирають з ініціативи органів місцевого самоврядування. Для цього місцевим радять звернутися до своєї ОТГ.