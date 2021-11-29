Нові комп’ютери та меблі! Такі оновлення втілили у життя учні в Кам’янській школі № 31

Нові комп’ютери та меблі! Такі оновлення відбудуться в 31 школі Кам’янського завдяки проєкту “Бюджет участі. Діти”. За цією програмою саме підлітки ініціювали та пропонували різні ідеї. Проєктів розробили багато. Втім, за правилами, перемогу здобули лише два, за які учні школи віддали найбільше голосів.

Комп’ютерна революція станеться у 31 школі Кам’янського. Втілили ж цю ініціативу завдяки проєкту “Бюджет участі. Діти”. Мерія за цією програмою і профінансувала учнівські пропозиції. Оскільки програма пілотна, то запрацювала лише у трьох школах, які першими погодилися на експеримент. Автор проєкту переможця – 10-класник 31-ї школи.

За умовами “Бюджет участі. Діти” переможними мають бути два проєкти, за які самі ж учні віддали найбільшу кількість голосів. Тож на черзі ще й облаштування пОверхів комфортними диванами та пуфами. Про такий благоустрій шкільних коридорів діти мріяли давно.

Взагалі мета проєкту у тому, щоб діти самотужки вчились розбиратись з документами, розробляти план та навіть бюджет проєкту. В цьому підліткам допомагали спеціалісти з Ради Європи. Для учнів такий досвід був корисним й цікавий.

Цей проєкт не лише дає можливість покращити умови навчання, а й розвиватися шкільному самоуправлінню. В мерії Кам’янського кажуть — так, підлітки відчувають свою важливість та що їхній голос, в прямому сенсі, є вирішальним.

На кожні з цих двох проєкти виділили по 30 тисяч гривень, а втілити у життя їх обіцяють до кінця року.