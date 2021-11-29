На вулиці Тверській невдовзі з’явиться новий сквер

Чим більше зелених зон, тим легше дихається. Особливо, якщо йдеться про лівобережжя Дніпра з його концентрацією промислових підприємств. Важливо пам’ятати не тільки про великі зони відпочинку, а й про прибудинкові території. Народний депутат України Дмитро Кисилевський вже допоміг реконструювати декілька, як великих так і невеличких скверів. До них незабаром приєднається ще один, на вулиці Тверській. Презентацію нового проєкту вже побачили місцеві мешканці.

Мешканці одного з дворів Індустріального району на вулиці Тверській звернулись до Дмитра Кисилевського, аби їхню прибудинкову територію привели до ладу. У планах міської влади оновлення цієї зони не передбачалося, а самотужки мешканці якісну реконструкцію зробити не в силах. Тож сподівалися на сприяння народного депутата. Довго чекати не довелось. Проєкт оновлення скверу вже представили місцевим жителям.

Народний депутат Дмитро Кисилевський обговорив план та графік робіт із благоустрою зеленої зони. До нового року хочуть встигнути облаштувати доріжки тротуарною плиткою, огородити сквер невисоким парканом, встановити вуличне освітлення, лавки та дитячу пісочницю. Другий етап втілюватимуть вже навесні – у сквері з’явиться система поливу та зелений газон.

Проєкт реалізують без витрат бюджетних коштів. Для реконструкції депутат залучив промислові підприємства лівого берега. Люди вже чекають перевтілення свого невеличкого скверу.

Створення місць для дозвілля та відпочинку мешканців лівого берега – частина виборчої програми Дмитра Кисилевського. Народний депутат до втілення таких проєктів залучає місцевих мешканців, міську владу, промислові підприємства.