На Дніпропетровщині відкривають нові ЦНАПи. У центрах адміністративних послуг допомагають користуватися порталом «Дія». А Мінцифри запускає нову послугу – електронну реєстрацію місця проживання. Останні діджитал-новини регіону розповіли в обласній адміністрації.

Мінцифри запускає нову послугу. Зареєструвати місце проживання можна буде онлайн. Без черг та відвідування держустанов. Бета-тестування опції стартує 1 грудня. Для реєстрації знадобляться податковий номер та електронний підпис заявника, власників або співвласників житла.

Нині в області – 80 центрів адмінпослуг. Із них 30 відкрили цьогоріч. Днями розпочнуть роботу ще два – у Вишнівській та Саксаганській громадах Кам’янського району.

Працюють на Дніпропетровщині і центри підтримки «Дії» . Загалом в регіоні таких 63 – вони розміщені у ЦНАПах.

Також за необхідності, адміністратори підкажуть як завантажити у застосунку PDF-версію документа про вакцинацію. Це нова опція – раніше вона була доступною лише на сайті.