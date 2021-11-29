Знову без води. Синельникове, Павлоград, Першотравенськ і Тернівку вимкнули за борги

Тридцять тисяч людей залишились без води! У Синельниковому знову вимкнули водопостачання. Все через старі борги перед каналом Дніпро-Західний Донбас. Крім того, без води сидять і мешканці Павлограду, Першотравенська і Тернівки. Коли в оселях людей з’явиться питна і чи реально остаточно розв’язати цю проблему?

Вже три дні у будинках Синельникового немає ані краплини води. Відключили водопостачання ще у п’ятницю. Причиною стали багатомільйонні борги перед каналом Дніпро-Західний Донбас.

Через відсутність води люди відчувають страшенні незручності. Аби задовольнити бодай найменші побутові потреби, мешканці Синельникового змушені купувати питну. І це добряче б’є по кишені.

Напір у кранах знизився ще тиждень тому. Згодом вода була лише вночі. А у п’ятницю і зовсім зникла. Хоча про відключення попереджали, місцеві ситуацією обурені.

До перебоїв з водопостачанням у Синельниковому вже звикли. Бо це трапляється доволі часто. Тому люди, як от пані Валентина, завжди мають додатковий водний резервуар.

Причиною чергового відключення стали борги перед каналом Дніпро-Західний Донбас. Така ситуація у тридцятитисячному місті трапляється не вперше. Водним суперечкам багато років. Й останнім часом підприємство вирішує їх радикально – шляхом повного припинення водопостачання. Міська влада вважає це неприпустимим. Розв’язувати проблему, кажуть, треба зсередини.

Понад двадцять мільйонів гривень заборгував перед підприємством Синельниківський водоканал. Багатомільйонні борги є у Павлограда, Першотравенська і Тернівки. У цих містах також немає води. Загальна сума боргу становить майже сто мільйонів. У Дніпро-Західний Донбас пояснюють: водопостачання припинили через вимкнення електроенергії. За неї підприємство не сплатило через брак коштів.

Аби ситуація з одвічними боргами нарешті дійшла логічного фіналу, з наступного року містам пропонують укладати угоди реструктуризації. Таким чином вони сплачуватимуть не тільки за поточне споживання, а і частково гаситимуть борги минулих періодів.

Наразі частину коштів вдалося знайти та розрахуватися за електроенергію. Роботу каналу Дніпро-Західний Донбас вже поновили. Водопостачання в будинках чотирьох міст з’явиться до кінця доби.