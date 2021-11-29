У Дніпрі вандали зруйнували символ Хануки — великий свічник

У неділю, 28 листопада, євреї всього світу почали відзначати одне з головних свят – Хануку, яке триватиме до 6 грудня. І у першу ж ніч в Києві та Дніпрі вандали зруйнували символ Хануки – великий свічник.

У неділю в центрі Києва молодик почав руйнувати ханукію. Вандала зупинила муніципальна варта.

А в Дніпрі вандалів не встигли зупинити. Близько шостої ранку поряд із ЦУМом група молодиків вирвала дроти освітлення та зруйнувала ханукію – символ свята. Камери Ситуаційного центру міста Дніпра зафіксували цей кричущий інцидент.

Ханука – єврейське свято перемоги добра над злом. Його ще називають тижнем світла. Саме тому протягом восьми днів символічно запалюють свічки.

Дніпро багатонаціональне місто і зазвичай його мешканці толерантно ставляться до представників всіх національностей. Це перший випадок руйнування ханукії в цьому сторіччі.

Наразі відкрито кримінальне провадження. Чи є зв’язок між київським та дніпровським інцидентом – ця інформація не коментується. Дніпровська поліція веде розслідування за статтею 296 – хуліганство.

Правоохоронці відпрацьовують матеріали з камер відеоспостереження. Осіб, що вчинили руйнування, шукають.