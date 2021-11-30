Товстолоб, короп та білий амур – близько тони мальків випустили у лівобережний дренажний канал Кам’янського. Зариблення – частина проєкту бюджету участі під назвою “Щастя рибалки – сучасна водойма”. Долучились до випуску мальків автор ідеї та звичайні мешканці. А також і очільник Кам’янського Андрій Білоусов.

415 кілограмів мальків коропа, 250 товстолоба і стільки ж білого амура тепер будуть мешкати в акваторії лівобережного каналу. Малечу випускають на зимівлю, аби до настання тепла риба могла трохи підрости. У середньому вага дорослого коропа близько трьох кілограмів.

Головна мета акції – розвиток риболовного спорту та покращення екології. Йдеться не лише про відродження популяції. Риба буде поїдати планктон та водорості, аби водойма не заростала і не цвіла. Це вже другий успішно реалізований проєкт Романа Озерного, переможця конкурсу. Перше зариблення каналу було два роки тому.

Сам Денис Озерний – завзятий рибалка. Каже, після першого зариблення, жителів у каналі значно побільшало. Сподівається, що інші рибалки не займатимуться браконьєрством та відпускатимуть виловлених мальків назад у водоймище.

Проєкт відновлення каналу розрахований на декілька років. Перший етап розчисних робіт розпочнуть у квітні.