У Новоолександрівці місцевий мешканець вирощує у саду банани та японську малину

Декілька сотень рослин з усього світу на прибудинковій території. Мешканець Новоолександровки, що під Дніпром, зібрав чималу колекцію екзотичних дерев. Вони не просто прижились в нашому кліматі, а ще й дають чималий врожай. Про військового, який докорінно змінив своє життя й вирощує ці рослини.

У екзотичному саду Олексія можна побачити французький абрикос, італійську сливу та, навіть, японську малину.

А ще в Новоолександрівці ростуть бананнові дерева.

На 23 сотках знайшлось місце і північноафриканським фінікам, Гінко Білобі та бамбуку.

У минулому успішний військовий. Тепер фанат екзотичних рослин. Олексій не просто ними захоплюється, він віддає їм увесь свій час. У відповідь отримує силу і гарний настрій. Ми приїхали, коли весь врожай вже зібрано. Залишились лише грона калини.

Але садом та городом Олексій не обмежився. Рослини потроху захопили і будинок. Тут мешкають памело, мандарини, лимони. Всього понад пів сотні сортів.

Кожна рослина має почувати себе, як вдома, каже Олексій. І дивлячись на них розумієш, вони дійсно в комфорті. Про це говорить їхній квітучий та доглянутий вид.