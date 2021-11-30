Дніпровський барбер за добу підстриг майже сто чоловіків і встановив національний рекорд

24 години з тримером та ножицями у руках. Майстер-перукар встановив чимале досягнення: за добу підстриг майже сто чоловіків. Результат навіть занесли до національного реєстру рекордів. Навіщо молодому барберу такі здобутки?

Азамат працює барбером вже 15 років. Минулого місяця 29-и річний дніпрянин встановив рекорд України. 115 послуг барбера за 24 години. На кожну – усього 12 хвилин, це вчетверо швидше, ніж зазвичай.

Рекорд хлопець встановив не тільки задля себе. Усі зібрані під час марафону гроші – а це близько тридцяти тисяч гривень – пішли на благодійність.

Аби зафіксувати чесність рекорду, барберу допомагала Анастасія. У той день вона фотографувала кожного клієнта та відсилала суддям у якості підтвердження

Тепер Азамат офіційний рекордсмен. Втім на лаврах не спочиває. І обертів збавляти не збирається. Головне у роботі, каже, – індивідуальний підхід. Аби підібрати стрижку для клієнта, барбер спочатку дізнається про образ життя людини та її стиль.

Тим часом Азамат вже завершив працювати зі своїм клієнтом, залишилося тільки підстригти бороду. І тут є свої секрети.

А ще барбер радить використовувати масивну бритву зі змінними лезами, а краще – тример. Бо у цій, здавалося б, рутинній справі, насправді чимало підводних каменів.

За 15 років – жодного невдоволеного клієнта. За модною стрижкою до Азамата приїжджають навіть зі столиці. Головний секрет такого успіху, каже хлопець, – це усією душею віддаватися улюбленій справі.