У Підгородному вандал розтрощив меморіальний комплекс та спаплюжив могили бійців

01.12.2021 17:47

Повалив пам’ятник героїв України та спаплюжив могили бійців! У Підгородному потрощили меморіальний комплекс та цеглою вибили вікно у міській раді. Дивно, що цей акт вандалізму не зупинили. Адже сталося все поруч з відділом поліції. Як реагують місцеві на таке хуліганство та чи є вже підозрювані?

На цих кадрах розбите скло вікна міської ради Підгородного, уламки розкидані як ззовні, так і всередині будівлі. Той хто вчинив це, у такий спосіб, нібито, погрожує місцевій владі. Втім тутешніх жителів шокувало інше.

Але найбільше вандали приділили уваги меморіальному комплексу. Завалили пам’ятник, зірвали банер з обличчями полеглих військових та поглумились над могилами.

Цей пам’ятник єдиний у своєму роді, його передали до музею військові волонтери. Зробилений із бойової техніки, яку застосовували в АТО. На щастя, він вцілів. Втім хуліган ще й поперевертав плитки на могилах, дві з них пошкодив.

А це Галина Василівна вона працює у місцевому будинку культури. Її син загинув під час війни на Донбасі. Жінці складно знайти слова, щоб описати весь сором від дій вандалів. Каже це неприпустимо і подібне слід обов’язково присікати.

Також люди дивуються, чому вандалів ніхто не зупинив, оскільки відділ поліції знаходиться в тій же будівлі, що і міська рада. Тим часом в мерії заявили, знають, хто саме скоїв злочин. Це не було злочинне угрупування, усе наробив 18-річний місцевий житель. У міськраді вважають, ці дії проплачені недоброзичливцями.

У Дніпровському відділі поліції повідомили, що особу вандала встановили. Наразі вирішується питання про вручення підозри. Вже відкрито два кримінальних провадження.

А поки триває слідство, місцеві та активісти патрулюють територію міста, аби подібного більше не трапилось.

Теги: , , , , ,

Знайдіть нас в Instagram

@11channel_dnipro

11channel_dnipro

11 телеканал, Дніпро

Інші новини

Дивани та модні пуфи з’являться у 29 школі Кам’янського, завдяки проєкту “Бюджет участі. Діти”

01.12.2021 18:40

Кожен третій хворий на СНІД українець, не знає про свій діагноз

01.12.2021 18:30

У Придніпровську мешканці перекрили дорогу. Протестують через сморід від очисної станції

01.12.2021 18:19

Омікрон в Україні поки не виявили. Однак лікарі напоготові

01.12.2021 18:07

На проспекті Гагаріна зрубали величезну блакитну ялинку

01.12.2021 17:54

Дніпровський барбер за добу підстриг майже сто чоловіків і встановив національний рекорд

30.11.2021 17:59
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com