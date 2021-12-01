У Підгородному вандал розтрощив меморіальний комплекс та спаплюжив могили бійців

Повалив пам’ятник героїв України та спаплюжив могили бійців! У Підгородному потрощили меморіальний комплекс та цеглою вибили вікно у міській раді. Дивно, що цей акт вандалізму не зупинили. Адже сталося все поруч з відділом поліції. Як реагують місцеві на таке хуліганство та чи є вже підозрювані?

На цих кадрах розбите скло вікна міської ради Підгородного, уламки розкидані як ззовні, так і всередині будівлі. Той хто вчинив це, у такий спосіб, нібито, погрожує місцевій владі. Втім тутешніх жителів шокувало інше.

Але найбільше вандали приділили уваги меморіальному комплексу. Завалили пам’ятник, зірвали банер з обличчями полеглих військових та поглумились над могилами.

Цей пам’ятник єдиний у своєму роді, його передали до музею військові волонтери. Зробилений із бойової техніки, яку застосовували в АТО. На щастя, він вцілів. Втім хуліган ще й поперевертав плитки на могилах, дві з них пошкодив.

А це Галина Василівна вона працює у місцевому будинку культури. Її син загинув під час війни на Донбасі. Жінці складно знайти слова, щоб описати весь сором від дій вандалів. Каже це неприпустимо і подібне слід обов’язково присікати.

Також люди дивуються, чому вандалів ніхто не зупинив, оскільки відділ поліції знаходиться в тій же будівлі, що і міська рада. Тим часом в мерії заявили, знають, хто саме скоїв злочин. Це не було злочинне угрупування, усе наробив 18-річний місцевий житель. У міськраді вважають, ці дії проплачені недоброзичливцями.

У Дніпровському відділі поліції повідомили, що особу вандала встановили. Наразі вирішується питання про вручення підозри. Вже відкрито два кримінальних провадження.

А поки триває слідство, місцеві та активісти патрулюють територію міста, аби подібного більше не трапилось.