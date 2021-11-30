У Кривому Розі реконструюють гімназію № 95

У Кривому Розі державним коштом оновлюють стару гімназію. Реконструкція навчального закладу – у розпалі. Наразі підрядники ведуть роботи всередині, згодом візьмуться за зовнішнє оздоблення та облаштування території.

Яскравий та зручний заклад замість типової школи радянського зразка. Дев’яносто п’яту гімназію у Кривому Розі перетворюють на сучасний освітній простір. Будівля, кажуть викладачі, значно зносилась і стала майже непридатною для експлуатації.

Модернізація досить активна. Нині тривають демонтажні роботи усередині будівлі. На них задіяні з півсотні людей. Далі утеплять фасад, замінять усі вікна та інженерні мережі. Відремонтують і кабінети – вони будуть яскравих кольорів. Оновлять спортивну залу, харчоблок та їдальню. На подвір’ї встановлять огорожу та облаштують спортивні майданчики. Школа, обіцяють підрядники, зміниться до непізнаванності.

Родзинкою закладу стануть тематичні кабінети та STEM-лабораторії. На завершення ремонту дуже чекають школярі і їхні батьки.

Капітальний ремонт гімназії проводять у рамках державної програми “Велике будівництво”.

Після реконструкції за парти повернуться понад вісімсот учнів.