В Україні посилюють карантин. У жовтих зонах діятимуть правила для червоних

В Україні шість областей готуються до виходу з червоної зони. Про це повідомили в Київській школі економіки. Серед них й Дніпропетровщина. Але суворі анти-COVID обмеження не знімуть, принаймні для невакцинованих. Вже 6-го грудня посилюють карантин для жовтих зон.

Уже тиждень в Україні стрімко зменшується кількість активних хворих на коронавірус. Приміром, минулої доби одужало на 15 тисяч людей більше, аніж занедужали. Але урядовці, очікуючи на нову хвилю з Європи, посилюють карантин у жовтих зонах. Але лише для невакцинованих.

Відтепер навіть у жовтій зоні без одного щеплення або негативного тесту не можна буде відвідувати концерти, кінотеатри, театри, басейни, фітнес-центри, бари та ресторани. Також з 6-го грудня скорочують термін дії сертифікатів тих, хто отримав одну вакцину – до тридцяти днів.

Водночас робота банків, АЗС, аптек, ветеринарних та продовольчих магазинів не обмежуватиметься. Але щоб спростити собі життя та головне – вберегти здоров’я – медики радять вакцинуватися. Станом на ранок від COVID повністю щепилися вже понад 11 мільйонів українців. Серед лідерів за темпами вакцинації – Дніпропетровщина.

У департаменті охорони здоров’я звітують: в області наявні майже півмільйона доз чотирьох різних вакцин. Кабінети щеплень працюють без вихідних. Також чиновники додають: область готова перейти до жовтої зони. Але якщо до дати оновлення обмежень – 6-го грудня – ми все ж залишимось у червоній, на бізнесовців чекатиме серйозний удар. Адже у ній посилять карантин.

В облдержадміністрації заявили: рішення про перехід до жовтої зони має ухвалити в Києві державна комісія.