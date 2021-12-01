На проспекті Гагаріна зрубали величезну блакитну ялинку

Зрубали величезну блакитну ялинку у перший день зими! Інцидент стався вночі на проспекті Гагаріна в районі колишнього кінотеатру “Космос”. Містяни зафільмували, як пишну зелену красуню повалили на будмайданчику, де зводять новий житловий комплекс. У міськраді заявили: територія знаходиться в оренді. Згідно з договором, права рубати дерева робітники не мали. Отож порушили закон. Притягти винних до відповідальності має поліція та держекоінспекція. Її фахівці телефоном запевнили, що якраз планують виїзд на місце для оформлення інциденту. Втім, обурюються місцеві, дерево, якому зо півстоліття, це вже не повернути.

Продовжити читання