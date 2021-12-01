На проспекті Гагаріна зрубали величезну блакитну ялинку

01.12.2021 17:54

Зрубали величезну блакитну ялинку у перший день зими! Інцидент стався вночі на проспекті Гагаріна в районі колишнього кінотеатру “Космос”. Містяни зафільмували, як пишну зелену красуню повалили на будмайданчику, де зводять новий житловий комплекс. У міськраді заявили: територія знаходиться в оренді. Згідно з договором, права рубати дерева робітники не мали. Отож порушили закон. Притягти винних до відповідальності має поліція та держекоінспекція. Її фахівці телефоном запевнили, що якраз планують виїзд на місце для оформлення інциденту. Втім, обурюються місцеві, дерево, якому зо півстоліття, це вже не повернути.

Теги: , , ,

Знайдіть нас в Instagram

@11channel_dnipro

11channel_dnipro

11 телеканал, Дніпро

Інші новини

Дивани та модні пуфи з’являться у 29 школі Кам’янського, завдяки проєкту “Бюджет участі. Діти”

01.12.2021 18:40

Кожен третій хворий на СНІД українець, не знає про свій діагноз

01.12.2021 18:30

У Придніпровську мешканці перекрили дорогу. Протестують через сморід від очисної станції

01.12.2021 18:19

Омікрон в Україні поки не виявили. Однак лікарі напоготові

01.12.2021 18:07

У Підгородному вандал розтрощив меморіальний комплекс та спаплюжив могили бійців

01.12.2021 17:47

Дніпровський барбер за добу підстриг майже сто чоловіків і встановив національний рекорд

30.11.2021 17:59
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com